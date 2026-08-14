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Мэрия Рязани расторгла контракт с подрядчиком благоустройства улицы Павлова
Администрация Рязани приняла решение расторгнуть контракт с компанией, занимающейся благоустройством улицы Павлова. Причиной стали систематические нарушения графика и невыполнение запланированных работ в установленные сроки, написали в комментарии в соцсетях. «В связи с тем, что запланированные работы не выполнены в срок, мы расторгаем контракт с текущим подрядчиком. В кратчайшие сроки запустим процедуру выбора нового исполнителя для оперативного завершения работ. Объект на постоянном контроле городской администрации», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

Администрация Рязани приняла решение расторгнуть контракт с компанией, занимающейся благоустройством улицы Павлова. Причиной стали систематические нарушения графика и невыполнение запланированных работ в установленные сроки, написали в комментарии в соцсетях.

«В связи с тем, что запланированные работы не выполнены в срок, мы расторгаем контракт с текущим подрядчиком. В кратчайшие сроки запустим процедуру выбора нового исполнителя для оперативного завершения работ. Объект на постоянном контроле городской администрации», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

Изначально масштабный проект предполагал превращение улицы Павлова в часть большого пешеходного туристического маршрута. Там планировалось обновить коммуникации, заменить тротуарное покрытие, установить современное освещение, арт-объекты, умные скамейки с USB-портами и площадки для массовых мероприятий. Завершить все работы и открыть обновленную прогулочную зону для горожан планировалось к концу сентября 2026 года.

26 ноября 2024 года тогда действующий мэр Рязани Виталий Артемов анонсировал масштабное благоустройство улицы Павлова. Концепция предусматривала создание зон для массовых мероприятий и расширение прогулочной зоны за счет тротуаров. 4 июля 2025 года на портале госзакупок был опубликован тендер на выполнение работ стоимостью более 273,6 млн рублей.

9 октября 2025 года победителем тендера стала московская компания ООО «ЭкоТэч», ранее занимавшаяся в Рязани благоустройством Нижнего городского парка и площади Победы. 1 ноября 2025 года стало известно о планах по реконструкции самого здания мемориального музея Ивана Павлова. 17 декабря 2025 года власти объявили, что работы на улице начнутся уже зимой, а губернатор Павел Малков поручил ускорить сроки сдачи объекта.

6 июля стало известно, что директор и владелец московской фирмы ООО «ЭкоТэч» Станислав Безручко арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с кражей бюджетных средств. Уже 9 июля 2026 года управление энергетики и ЖКХ Рязани расторгло с этой же фирмой контракт на благоустройство улицы Садовой стоимостью 67 млн рублей.

15 июля 2026 года на фоне жалоб горожан на отсутствие прогресса власти объясняли паузу в работах на улице Павлова «технологическими процессами и подготовкой к следующему этапу», обещая сдать объект в конце сентября.