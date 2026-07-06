Арестован директор фирмы, которая является победителем 17 тендеров на 1,46 млрд в Рязанской области

Арестован директор и владелец московской фирмы ООО «Экотэч» Станислав Безручко. По данным Rusprofile, ООО «Экотэч» является победителем 17 тендеров в Рязанской области на общую сумму 1,46 млрд рублей.

Арестован директор и владелец московской фирмы ООО «Экотэч» Станислав Безручко. Об этом говорится на сайте Мосгорсуда.

28 мая Безручко избрали меру пресечения в виде ареста по подозрению в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (статья 159, часть 4 УК). 25 июня Мосгорсуд рассмотрел жалобу подсудимого, но оставил решение в силе.

Отмечается, что преступление Безручко связано с кражей бюджетных средств.

По данным Rusprofile, ООО «Экотэч» является победителем 17 тендеров в Рязанской области на общую сумму 1,46 млрд рублей.