Власти объяснили паузу в работах по благоустройству на улице Павлова

Как отметили в мэрии, пауза связана с технологическими процессами и подготовкой к следующему этапу работ. Завершить благоустройство улицы Павлова планируют в конце сентября. Напомним, на улице Павлова обновят коммуникации, сделают пешеходную зону, установят арт-объект в виде собаки, освещение, высадят деревья и кустарники. Концепция предусматривает включение улицы Павлова в большой пешеходный маршрут.

Власти объяснили паузу в работах по благоустройству на улице Павлова. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на горадминистрацию.

Как отметили в мэрии, пауза связана с технологическими процессами и подготовкой к следующему этапу работ. Завершить благоустройство улицы Павлова планируют в конце сентября.

Напомним, там обновят коммуникации, сделают пешеходную зону, установят арт-объект в виде собаки, освещение, высадят деревья и кустарники. Концепция предусматривает включение улицы Павлова в большой пешеходный маршрут.