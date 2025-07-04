В Рязани выполнят благоустройство улицы Павлова за 274 миллиона рублей

На благоустройство улицы Павлова в Рязани выделили 273 миллиона 684 тысячи 210 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. На улице появятся скамейки с USB-входами, вращающиеся парковые кресла, качели, информационные указатели, велопарковка, вазоны с декором, фонари, а также установят арт-объект с изображением собак и скульптуру «Собака». Отмечается, что территория для благоустройства примыкает к исторически ценному градоформирующему объекту культурного значения «Дом, в котором жил Павлов Иван Петрович», поэтому подрядчик должен иметь лицензию на проведение работ по сохранению ОКН. Также мэр города Виталий Артемов сообщал, что на улице Павлова заменят тротуарное покрытие и установят площадки для проведения массовых мероприятий. Кроме того, он уточнил, что для проведения работ потребуется более 250 миллионов рублей.

На благоустройство улицы Павлова в Рязани выделили 273 миллиона 684 тысячи 210 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

На улице появятся скамейки с USB-входами, вращающиеся парковые кресла, качели, информационные указатели, велопарковка, вазоны с декором, фонари, а также установят арт-объект с изображением собак и скульптуру «Собака».

Отмечается, что территория для благоустройства примыкает к исторически ценному градоформирующему объекту культурного значения «Дом, в котором жил Павлов Иван Петрович», поэтому подрядчик должен иметь лицензию на проведение работ по сохранению ОКН.

Также мэр города Виталий Артемов сообщал, что на улице Павлова заменят тротуарное покрытие и установят площадки для проведения массовых мероприятий.

Кроме того, ранее он уже уточнял, что для проведения работ потребуется более 250 миллионов рублей.

Фото: Telegram-канал Виталия Артемова