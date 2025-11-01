Стало известно, когда в Рязани реконструируют здание музея Павлова

Отмечается, что для «Дома, в котором жил Павлов Иван Петрович в 1849—1868 годах» на улице Павлова, 25 разработали и согласовали проектную документацию в 2024 году. Памятник включили в программу финансирования на 2026 год.

Стало известно, когда в Рязани реконструируют здание мемориального музея Ивана Павлова. Информацию о сроках предоставили в инспекции по охране ОКН Рязанской области в соцсетях 31 октября.

Напомним, улицу Павлова благоустроят за 273 миллиона. Там появятся скамейки с USB-входами, вращающиеся парковые кресла, качели, информационные указатели, велопарковка, вазоны с декором, фонари, а также установят арт-объекты. Территория благоустройства прилегает к музею Павлова.