На улице Павлова в Рязани появятся площадки для массовых мероприятий

Во время работ на улице Павлова планируют заменить тротуарное покрытие, разместить площадки для проведения массовых мероприятий, установить малые архитектурные формы: информационные стенды, арт-объект, скульптурную композицию, качели и вазоны.

Улицу Павлова в Рязани благоустроят. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил мэр города Виталий Артемов в своем Telegram-канале.

Концепция предусматривает включение улицы Павлова в большой пешеходный маршрут. Во время работ там планируют заменить тротуарное покрытие, разместить площадки для проведения массовых мероприятий, установить информационные стенды, арт-объект, скульптурную композицию, качели и вазоны. Также появятся новое уличное освещение, деревья и кустарники.

Как отметил Артемов, на данный момент часть улицы у дома-музея академика Павлова — пешеходная. Однако полностью закрыть движение для автотранспорта, по словам мэра, технически невозможно. Это связано с необходимостью подъезда к многоквартирным жилым домам. Но прогулочную зону расширят за счет тротуара.

Напомним, губернатор региона Павел Малков сообщал, что на улице Павлова появятся пешеходные маршруты. Он обещал, что улицу благоустроят.

Фото: Telegram-канал Виталия Артемова