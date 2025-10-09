Благоустройством улицы Павлова в Рязани займется московский подрядчик

Согласно документам на госзакупках, благоустройство пешеходной зоны завершат в сентябре 2026 года. Ранее правительство решило, что этот же подрядчик займется реставрацией клуба Дворянского собрания. Согласно сайту «Рупрофиль», компания «ЭкоТэч» зарегистрирована в Москве. Подрядчик благоустраивал в Рязани Нижний городской парк, площадь Победы, мемориальный комплекс Скорбященского кладбища, Торговый городок.

Благоустройством улицы Павлова в Рязани займется московский подрядчик ООО «ЭкоТэч». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Московская фирма предложила снижение цены работ с 273 миллионов 299 тысяч до 273 миллионов 684 тысяч рублей.

Согласно документам на госзакупках, благоустройство пешеходной зоны завершат в сентябре 2026 года.

Ранее правительство решило, что этот же подрядчик займется реставрацией клуба Дворянского собрания. Согласно сайту «Рупрофиль», компания «ЭкоТэч» зарегистрирована в Москве. Подрядчик благоустраивал в Рязани Нижний городской парк, площадь Победы, мемориальный комплекс Скорбященского кладбища, Торговый городок.

Напомним, концепция благоустройства пешеходной зоны предусматривает включение улицы Павлова в большой пешеходный маршрут. Во время работ там планируют заменить тротуарное покрытие, разместить площадки для проведения массовых мероприятий, установить информационные стенды, арт-объекты, скульптурную композицию, качели и вазоны, разные виды скамеек, в том числе с USB-портами. Также появятся новое уличное освещение, деревья и кустарники.

Кроме того, планируется, что на улице ограничат движение транспорта.