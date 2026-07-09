В Рязани расторгли контракт на благоустройство улицы Садовой за 67 млн

Управление энергетики и ЖКХ Рязани расторгло муниципальный контракт на благоустройство улицы Садовой с ООО «Экотэч». Стоимость работ — 66,9 миллиона рублей, сказано на сайте госзакупок. Решение о прекращении обязательств принято по соглашению сторон. На момент расторжения контракта работы подрядчиком не передавались, заказчиком не принимались и не оплачивались. Ранее стало известно, что 28 мая суд арестовал директора и владельца московской компании «Экотэч» Станислава Безручко. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, которое связано с кражей бюджетных средств. 25 июня Мосгорсуд оставил это решение в силе, отклонив жалобу подсудимого.

Управление энергетики и ЖКХ Рязани расторгло муниципальный контракт на благоустройство улицы Садовой с ООО «Экотэч». Стоимость работ — 66,9 миллиона рублей, сказано на сайте госзакупок.

Решение о прекращении обязательств принято по соглашению сторон. На момент расторжения контракта работы подрядчиком не передавались, заказчиком не принимались и не оплачивались.

Ранее стало известно, что 28 мая суд арестовал директора и владельца московской компании «Экотэч» Станислава Безручко. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, которое связано с кражей бюджетных средств. 25 июня Мосгорсуд оставил это решение в силе, отклонив жалобу подсудимого.

«Экотэч» активно участвует в госзакупках в регионе. По данным открытых источников, компания является победителем 17 тендеров в Рязанской области на общую сумму 1,46 млрд рублей.

На улице Садовой планировалось обновить дорогу, тротуары оформить гранитными плитами. Там должны появиться 18 опор освещения в историческом стиле и четыре урны «шагрень».