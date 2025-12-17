Работы по благоустройству улицы Павлова в Рязани начнут уже зимой

Глава региона Павел Малков призвал следить за соблюдением технологий, особенно в зимний период работ. Также он предложил переговорить с подрядчиком по поводу ускорения сроков благоустройства пешеходной улицы. В планах — завершить реконструкцию к концу сентября 2026 года.

Работы по благоустройству улицы Павлова начнут уже зимой. Об этом сообщил мэр Рязани Борис Ясинский на заседании регправительства 17 декабря.

«Переговорите, может, подрядчик сможет завершить большую часть работ к концу августа. Потому что если мы откроем пешеходную улицу к концу сентября, то мы захватываем только конец сезона», — поручил мэру Малков.

Концепция предусматривает включение улицы Павлова в большой пешеходный маршрут. Во время работ запланировали заменить тротуарное покрытие, разместить площадки для проведения массовых мероприятий, установить информационные стенды, арт-объект «собака», скульптурную композицию, качели и вазоны. Также появятся новое уличное освещение, деревья и кустарники.

Стоимость работ — 273,6 миллионов рублей.

Также запланирована реконструкция для «Дома, в котором жил Павлов Иван Петрович в 1849—1868 годах» на улице Павлова № 25. Для него уже разработали и согласовали проектную документацию в 2024 году. Памятник включили в программу финансирования на 2026 год.

Ранее стало известно, что благоустройством улицы Павлова в Рязани займется московский подрядчик ООО «ЭкоТэч».