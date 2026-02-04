Мэрия: школа в Олимпийском городке будет готова к 1 сентября 2026 года

«Строительство новой общеобразовательной школы в микрорайоне „Олимпийский городок“ ведется по утвержденному графику. Планируем, что школа будет готова и откроет свои двери для учеников 1 сентября 2026 года», — написали в горадминистрации. Кроме того, в ведомстве добавили, что точные даты начала набора учащихся, перечень необходимых документов и правила приема объявят ближе к началу учебного года. Проектирование планировалось завершить до июля 2023 года. Строительно-монтажные работы и оснащение школы — до сентября 2024 года. Школа в Олимпийском городке рассчитана на 1100 мест.

