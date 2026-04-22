В Рязани объявили новый тендер на строительство школы в ДПР-7, 7А за 2,3 млрд

Новая школа появится на улице Шереметьевской около ЖК «Космос». Согласно документам, подрядчик должен подготовить территорию, котлован, сконструировать здание, возвести объект, выполнить работы по наружным и внутренним инженерным системам, оформить фасады. После завершения строительства школы необходимо произвести благоустройство территории.

В Рязани объявили новый тендер на строительство школы в Песочне за 2 миллиарда 343 миллиона 96 тысяч 571 рубль. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 15 декабря 2027 года. Заказчиком выступило управление капитального строительства горадминистрации.

Напомним, ранее уже объявляли тендер на строительство данной школы на 2 млрд 223 млн рублей. Учреждение на 1650 мест планировали сдать до 20 июля 2027 года.

Работы начали выполнять в ноябре 2025 года. Однако позже жители возмутились затянувшимся строительством школы, в ответ в мэрии заявили, что «подрядчика обязали возобновить полномасштабные работы и исправить положение на объекте».

Во время прямого эфира рязанский вице-губернатор Артем Бранов заявил, что строительство школы в ДПР-7, 7А «вызывает опасение, потому что кроме котлована там ничего нет».

В марте 2026 года стало известно, что контракт с подрядчиком расторгли. Он внесен в список недобросовестных.