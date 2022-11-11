В Рязани около ЖК «Олимпийский» построят школу на 1 100 мест

Проектирование планируется завершить до июля 2023 года. Строительно-монтажные работы и оснащение школы — до сентября 2024 года.

В Рязани около ЖК «Олимпийский» построят школу на 1 100 мест. Об этом сообщили на сайте администрации.

В пятницу, 11 ноября, с подрядчиком ПК «КВАНТ» заключили контракт на строительство школы. В настоящее время подрядчик завершает строительство школы в Кальном.

На строительство выделили 1,5 млрд рублей. Школу построят на участке площадью более 23 тысяч квадратных метров. На территории уже провели все мероприятия по внесению изменений в генплан и правила землепользования и застройки. Документы утвердила рязанская гордума.

По контракту выполнят работы по проведению инженерных изысканий, разработке проектной, рабочей и сметной документации, строительству объекта, а также поставки оборудования, необходимого для его оснащения.

Проектирование планируется завершить до июля 2023 года. Строительно-монтажные работы и оснащение школы — до сентября 2024 года.