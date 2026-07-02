VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест-драйв для мегаполиса

Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в очередной раз подтверждает свой высокий статус среди всех премиальных автобрендов, как представленных в России официально, так и ввезенных по параллельному импорту.

Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в очередной раз подтверждает свой высокий статус среди всех премиальных автобрендов, как представленных в России официально, так и ввезенных по параллельному импорту.

Два месяца подряд марка занимает первое место в премиум-сегменте (*1), а его модели технологичный кроссовер VOYAH ФРИ / FREE, инновационный седан VOYAH СТРАСТЬ / PASSION и роскошный минивэн VOYAH МЕЧТА / DREAM признаны самыми продаваемыми в своих классах.

Бренд VOYAH лидирует в премиум сегменте в России по результатам продаж (*2) апреля и мая 2026 года. VOYAH ФРИ / FREE модель № 1 по результатам продаж за пять месяцев 2026 года в премиум сегменте в России. VOYAH СТРАСТЬ / PASSION № 1 премиальный седан по продажам в мае 2026 года. VOYAH МЕЧТА / DREAM № 1 представительский минивэн в России по результатам пяти месяцев 2026 года.

Безусловный бестселлер бренда и самая востребованная модель среди автомобилей на новых источниках энергии в России — гибридный кроссовер VOYAH ФРИ / FREE. Сочетание безупречного качества, отменных динамических характеристик и привлекательной цены обеспечили модели лидерство и в высшей автомобильной «лиге» страны.

Обновленный кроссовер со спортивным характером VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+. Разбираемся, почему этот автомобиль заслуживает самого пристального внимания.

Дизайн, который не спутаешь ни с чем

Первое, что бросается в глаза — обновлённый, более агрессивный и собранный облик. VOYAH ФРИ / FREE Спорт+ заявляет о своём характере с порога. Фирменная решётка радиатора получила чёрное глянцевое обрамление, а передний бампер — более выразительные рельефные линии. Завершают образ 20-дюймовые чёрные диски с пятилучевым дизайном и красные тормозные суппорты — деталь, характерная для настоящих спорткаров.

Палитра кузова пополнилась двумя эксклюзивными цветами: благородным «жемчужным белым» и глубоким «бургунди». В сочетании с атлетичным силуэтом и стильным задним спойлером, который не только украшает, но и улучшает аэродинамику, автомобиль выглядит на миллион даже в плотном городском потоке.

Цифровой кокпит: технологии на грани фантастики

Садясь в салон VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+, понимаешь: это будущее уже здесь. Перед водителем — единая цифровая панель с тремя 12,3-дюймовыми экранами высокой чёткости. Но главная фишка — отдельный дисплей для переднего пассажира. Пока водитель следит за навигацией, пассажир может управлять аудиосистемой, смотреть видео или настраивать свой микроклимат.

Для задних пассажиров предусмотрен собственный мультифункциональный дисплей. С его помощью можно регулировать громкость музыки, управлять панорамной крышей и солнцезащитной шторкой, не отвлекая водителя. Атмосферу дополняет контурная подсветка с 64 вариантами цветов и аудиосистема премиум-класса с кристально чистым звуком. А тишину в салоне обеспечивает двойное остекление.

Сердце зверя: 510 сил и 1020 км без заправки (*3)

Под капотом (а точнее, под полом и в задней части) скрывается обновлённая гибридная установка. Инженеры увеличили мощность заднего электродвигателя на 20 л. с., доведя пиковую отдачу до 510 л. с. Результат? Разгон до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Это уровень настоящего спорткара.

Но главное преимущество гибрида — автономность. Ёмкость тяговой батареи выросла до 43 кВт·ч, что позволяет проехать на чистой электротяге до 175 км. Для города это означает возможность ежедневных поездок без единого литра бензина. Суммарный же запас хода (при полном баке и полностью заряженной батарее.) достигает невероятных 1020 км.

Безопасность и комфорт: умнее каждый день

VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+ оснащён более чем 20 электронными ассистентами. Адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, автоматическое торможение и круговой обзор 360° делают вождение в пробках и на трассе максимально безопасным и расслабленным.

Пневматическая подвеска с диапазоном регулировки клиренса в 100 мм позволяет одним нажатием кнопки приподнять машину для проезда неровностей или, наоборот, «присесть» на трассе для улучшения аэродинамики.

Цена и доступность: премиальный продукт стал ближе

Несмотря на высокий статус и богатое оснащение, VOYAH делает владение этим автомобилем реальностью для многих благодаря госсубсидии и дополнительной выгоде при покупке по программе трейд-ин.

На автомобиль распространяется гарантия 5 лет или 100 000 км, а также действует программа помощи на дорогах.

Обновлённый VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+ — это не просто обновление модели-лидера. Это смелый шаг в будущее, где мощность сочетается с экологичностью, а передовые технологии работают на благо комфорта водителя и пассажиров.

1 — Сегментация бренда VOYAH.2 — По данным о продажах новых автомобилей за январь-май 2026 года, география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».3 — Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по международному стандарту измерения запаса хода легковых автомобилей.