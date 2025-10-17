Рязань
Мэрия Рязани через суд потребовала 5 миллионов с подрядчика школы в Кальном
Напомним, школу в Кальном начали строить в 2021 году. Здание рассчитано на 1100 мест. В нем обустроили 60 учебных классов, планетарий, актовый и спортивный залы, библиотеку, медицинский блок, а также музейный уголок в честь Надежды Чумаковой.

В 2024 году мэрия уже обращалась с иском к «Кванту» по дефектам школы, но суд отказал в удовлетворении требований.