Мэрия Рязани через суд потребовала 5 миллионов с подрядчика школы в Кальном

Управление капитального строительства горадминистрации подало иск к производственному кооперативу «Квант». Информация опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Рязанской области. Мэрия потребовала взыскать с ПК «Квант» штраф в размере 4 миллионов 576 тысяч рублей, а также устранить по гарантии выявленные дефекты на объекте. Согласно документам, речь идет о школе № 76 в Кальном на улице Окской. Суд принял исковое заявление к производству. Предварительное заседание по делу состоится в январе 2026 года.

Напомним, школу в Кальном начали строить в 2021 году. Здание рассчитано на 1100 мест. В нем обустроили 60 учебных классов, планетарий, актовый и спортивный залы, библиотеку, медицинский блок, а также музейный уголок в честь Надежды Чумаковой.

В 2024 году мэрия уже обращалась с иском к «Кванту» по дефектам школы, но суд отказал в удовлетворении требований.