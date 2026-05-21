Малков рассказал о проблемах при строительстве школ в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на вопросы о темпах возведения новых школ в регионе. Вопросы прозвучали на его прямом эфире.

В Семчине готовность объекта превышает 60%. Работы планируют завершить до конца года.

«Уже зимой дети смогут пойти в школу», — отметил Малков.

По объекту на Михайловском шоссе завершается этап проектирования. Начало строительства зависит от федерального финансирования. Предварительная договоренность о финансировании назначена на 2028 год.

Губернатор сообщил, что работа по школе в ДПР-7 ведется. Подрядчик сорвал установленные сроки, сейчас с ним ведется претензионная работа, параллельно идет поиск нового подрядчика. Если он будет найден в ближайшее время, достроить школу удастся примерно за полтора года.

В Олимпийском школа готова на две трети. Завершить строительство также до конца 2026 года.

Помимо этих объектов, в регионе возводятся новый корпус Дядьковской школы и флагманская школа.

«Да, есть проблемные объекты. Но мы никогда еще в истории не строили такое количество соцобъектов. За последние пять лет в Рязанской области появилось 135 новых социальных объектов — школ, детских садов, ФАПов, спортивных учреждений и так далее. Сейчас одновременно строятся и реконструируются 36 соцобъектов», — подчеркнул Павел Малков.

Напомним, школы в Семчине и Олимпийском городке должны сдать к началу учебного года. По информации мэрии Рязани, планируется, что в Олимпийском городке «школа будет готова и откроет свои двери для учеников 1 сентября 2026 года». Контракт с подрядчиком ПК «Квант» на строительство учреждения заключили в ноябре 2022 года. На выполнение работ выделили 1,5 млрд рублей. Изначально сдать объект в эксплуатацию должны были в 2024 году.

Деталями про школу в Семчине поделился вице-губернатор Артем Бранов во время прямого эфира 5 февраля. По его словам, процентная готовность объекта — 50%, а текущие темпы строительства позволяют сказать, что в 2026 году учреждение намерены сдать.

Школу в Семчине начали строить в 2023 году, а сдать должны были до конца 2024. Общая сумма выделенных средств — 2,5 млрд рублей.