В Рязани жители Олимпийского городка обеспокоены сроками строительства школы в микрорайоне

По их словам, мэр города Елена Сорокина обещала, что здание начнут возводить в 2022 году.

Жители Олимпийского городка боятся, что строительство школы не начнется в 2022 году, как обещала Елена Сорокина. Об этом РЗН. Инфо сообщили активисты.

По словам жителей городка, в начале 2022 года мэр города обещала, что начнется строительство школы. Однако «год заканчивается, а никаких подвижек нет, только отписки».

«Мы с начала лета пишем в правительство области, администрацию города и министерство строительного комплекса области, чтобы узнать, когда начнется строительство. Обещали же начать в 2022 году. В итоге теперь кормят отписками, что из-за значительного подорожания строительных материалов школа будет построена после увеличения финансирования. Хотела сходить на личный прием к Малкову по этому вопросу, но он не ведет его. Сколько еще ждать? Минстрой не дал ответа, нашли они деньги или нет. У нас район разрастается с бешеной скоростью. Школы, в которые нам предлагают ходить, находятся достаточно далеко и скоро они перестанут справляться с таким количеством», — рассказала жительница Олимпийского городка.

Кроме того, местных жителей возмущает, что при покупке квартир еще в 2015 году им обещали построить школу и два детских сада в течение пяти лет. Однако за семь лет построили только один детсад «после множества обращений».

«При покупке квартиры в 2016 году застройщик обещал, что к 2020 году построят школу и два детских сада. В итоге из запланированного только один детсад. И то его долго не строили, так как денег у застройщика таких нет. Мы писали много обращений в администрацию города. Спустя три года они нашли деньги и построили. Теперь подобная история происходит со школой. Я сама пишу обращения с 2016 года, а в ответ получаю отписки. Сначала говорили, что в школе нет нужды, так как есть места в соседних. Потом отписывались, что строительство не запланировано ни по одной программе. А теперь, когда все карты сложились — цены выросли и денег не хватает, ищут. Начнут ли строительство в этом году, как и обещали?», — поделилась Ольга.

Минстрой ответил редакции РЗН. Инфо, что в Олимпийском городке в 2022 году планируется проектирование и строительство школы на 1100 мест. Сроком сдачи в эксплуатацию заявлен на 2024 год.

«В настоящее время муниципальный контракт отсутствует. Дополнительно сообщаем, что в августе 2022 года Президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ увеличен объем финансирования на строительство школы в размере 300 млн рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, в июне Елена Сорокина поделилась, что до конца 2022 года начнется строительство школы в Олимпийском городке, как только доведут допсредства.

Фото: 2gis