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Ясинский: подали заявку на финансирование ремонта коллектора на Народном бульваре
Администрация Рязани направила заявку на финансирование ремонта канализационного коллектора на Народном бульваре. Об этом заявил мэр Борис Ясинский в ответ на вопрос депутата Эвелины Волковой о состоянии сетей ЖКХ на заседании гордумы 8 июня. Волкова сказала, что состояние коммунальной инфраструктуры Рязани вызывает серьезные опасения. По официальным данным, доля теплосетей, подлежащих замене, составляет 70%, сетей водоснабжения — 50%, водоотведения — 52%. «Мы участвуем во всех программах. Одновременно все проблемы устранить нельзя. Мы зашли на ремонт магистральных сетей по меркам Рязани с огромным финансированием. Что касается коллектора на улице Великанова, Народного бульвара, мы направили заявку на финансирование. Надеюсь, заявку одобрят и надеюсь в скором будущем приступим к ремонту», — сказал Ясинский.

Администрация Рязани направила заявку на финансирование ремонта канализационного коллектора на Народном бульваре. Об этом заявил мэр Борис Ясинский в ответ на вопрос депутата Эвелины Волковой о состоянии сетей ЖКХ на заседании гордумы 8 июня.

Волкова сказала, что состояние коммунальной инфраструктуры Рязани вызывает серьезные опасения. По официальным данным, доля теплосетей, подлежащих замене, составляет 70%, сетей водоснабжения — 50%, водоотведения — 52%.

«Мы участвуем во всех программах. Одновременно все проблемы устранить нельзя. Мы зашли на ремонт магистральных сетей по меркам Рязани с огромным финансированием. Что касается коллектора на улице Великанова, Народного бульвара, мы направили заявку на финансирование. Надеюсь, заявку одобрят и надеюсь в скором будущем приступим к ремонту», — сказал Ясинский.

Напомним, проблемы с канализацией в районе Народного бульвара начались в марте 2026 года. Там произошло обрушение железобетонного канализационного коллектора на участке более 100 метров в районе дома № 3 по улице Коломенской. Причиной обрушения специалисты назвали длительный срок эксплуатации и газовую коррозию бетона и арматуры.

29 марта днем вода начала подниматься из унитаза. После обращения в управляющую компанию пришел сантехник. Как рассказала одна из собственников, ей сообщили, что «все колодцы заполнены, воде деваться некуда, сломался коллектор».

Проблемы с канализацией из-за обрушения коллектора возникли и на улице Коломенской и на улице Великанова

Работы планировалось завершить к середине мая, но ситуация «оставалась непростой».

Ремонт завершили 5 июня.