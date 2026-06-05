В Московском районе завершили ремонт канализационного коллектора, длившийся с марта

Специалисты восстановили водоотведения на улицах Народный Бульвар, Московское шоссе, Белякова и других. Ремонт шел с 15 марта после обрушения железобетонного канализационного коллектора в районе дома № 3 по улице Коломенская. Отмечается, что ремонт осложнялся глубиной заложения коллектора — более 5 метров, наличием большого количества подземных коммуникаций, очень затруднял ситуацию высокий уровень грунтовых вод. Проложено 110 метров новой канализационной трубы, которая с сегодняшнего дня введена в эксплуатацию.