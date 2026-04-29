Стало известно, когда решат проблему со стоками на Народном бульваре в Рязани

Администрация Рязани сообщила, что работы по ликвидации последствий коммунальной аварии на Народном бульваре продолжаются. Комментарий ведомства опубликовали под постами губернатора Павла Малкова. «Стоки перекачиваем по временной схеме с помощью специальных устройств. Сейчас проложили около 50 метров новой канализационной трубы. Планируем завершить работы к середине мая», — сообщили в мэрии.

Читатели рассказали РЗН. Инфо, что в первом корпусе дома № 9 на Народном бульваре затопило цокольный этаж из-за коммунальной аварии. По словам местных жителей, в коммерческих помещениях начала подниматься вода из унитазов, но сантехник решить проблему не смог сообщил, что «все колодцы заполнены, воде деваться некуда, сломался коллектор».

Ранее в рязанском «Водоканале» объяснили, что 15 марта 2026 года в районе дома № 3 на улице Коломенской обрушился железобетонный канализационный коллектор на участке более 100 метров. Причина заключается в длительном сроке эксплуатации и газовой коррозии бетона и арматуры. Отмечалось, что ликвидация аварии осложняется глубиной заложения коллектора более шести метров, наличием большого количества подземных коммуникаций, интенсивных плавунов.