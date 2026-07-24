«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объединяет рязанцев

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоялся 15 лет назад — в 2011 году. С тех пор мероприятие стало настоящей традицией, без которой уже сложно представить празднование Дня города в Рязани. «Подбелка» проводилась ежегодно, за исключением двух лет, когда в стране сохранялась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса. Короткий перерыв лишь подчеркнул, насколько горожане успели привязаться к фестивалю. В 2026 году «Подбелка» вновь порадует рязанцев, мероприятие состоится в пятницу, 21 августа.

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоялся 15 лет назад — в 2011 году. С тех пор мероприятие стало настоящей традицией, без которой уже сложно представить празднование Дня города в Рязани. «Подбелка» проводилась ежегодно, за исключением двух лет, когда в стране сохранялась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса. Короткий перерыв лишь подчеркнул, насколько горожане успели привязаться к фестивалю. В 2026 году «Подбелка» вновь порадует рязанцев, мероприятие состоится в пятницу, 21 августа.

Особенно символично для Рязани то, что «Подбелка» проводится в даты празднования Дня города. Центр Рязани становится точкой притяжения для нескольких тысяч жителей, которые наслаждаются музыкой, танцуют, подпевают под любимые хиты или просто гуляют.

Такая локация выбрана неслучайно, исторически сложилось, что Подбелка — любимое место уличных музыкантов. Почтовая была и остается привлекательной для артистов, здесь всегда кипела жизнь и сохранялась оживленная атмосфера. Творческие рязанцы именно на Подбелке находили своих слушателей, выступали с авторскими композициями, искали новые идеи для репертуара. Со временем выступления уличных музыкантов стали настоящей традицией, а ежегодный фестиваль «Подбелка» имеет с этим неразрывную связь.

Улица Почтовая — центр города, благодаря этому рязанцы из самых отдаленных уголков города могут удобно добраться до места проведения мероприятия. Аудитория фестиваля разнообразная: здесь можно увидеть и молодежь, и пары, и семьи с детьми. Возраст не играет большое роли и делит общество на группы. Главное — общий позитивный настрой, способный объединить поколения.

«Подбелка» позволяет по-новому взглянуть на улицу Почтовую, которая становится не просто зоной отдыха, а настоящей концертной площадкой, под открытым небом, где каждый метр наполнен ритмом и энергией.

Организаторы фестиваля продумывают пространство до мелочей, ставят несколько сцен с разными музыкальными направлениями, что позволяет каждому гостю найти исполнителей по своим предпочтениям. При этом звук грамотно распределяется по улице, музыка одной сцены не перекрывает другую. Рязанцы смогут послушать кавер-версии популярных хитов, рок-музыку и авторские композиции артистов.

Ежегодно в фестивале принимают участие около 30 коллективов, среди них есть и опытные группы, уже запомнившиеся публике, и новички, для которых «Подбелка» — отличная возможность заявить о себе и собрать поклонников.

Для многих рязанцев название фестиваля «Подбелка» считается приятным напоминанием об истории родного города, а для тех, кто не понимает, в чем суть, расскажем. С 1920 года улица называлась в честь Вадима Подбельского — первого народного комиссара почты и телеграфа РСФСР.

Но среди жителей в то время установилось свое наименование, короткое и понятное. Горожане начали называть улицу «Подбелкой». Однако первоначальное наименование все-таки вернули, но позже. С 1994 года улица вновь стала Почтовой. Но несмотря на официальное изменение названия, для рязанцев бывшая улица Подбельского осталась навсегда «Подбелкой». Так и фестиваль уличных музыкантов перенял устоявшиеся традиции и стал «Подбелкой».

Масштабное городское мероприятие появилось благодаря информационному агентству РЗН. инфо, которое выступило основателем, идейным вдохновителем и режиссером фестиваля при поддержке Правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Подробности фестиваля уличных музыкантов «Подбелка-2026» публикуются в сюжете РЗН. Инфо.

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