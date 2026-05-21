Рязанцам сообщили, что проблема с водой на Народном бульваре остается непростой

В администрации Рязани прокомментировали ход работы по устранению последствий обрушения коллектора на Народном бульваре. Ведомство опубликовало информацию в соцсетях в четверг, 21 мая. «Пока ситуация остается непростой. Мы продолжаем устранять последствия обрушения канализационного коллектора. Перекачка стоков осуществляется по временной схеме с использованием перекачивающих устройств, и, к сожалению, в часы пиковых нагрузок возможно частичное затопление подвалов», — заявили в администрации города.

В администрации Рязани прокомментировали ход работы по устранению последствий обрушения коллектора на Народном бульваре. Ведомство опубликовало информацию в соцсетях в четверг, 21 мая.

Местные жители вновь поинтересовались, когда решится проблема со стоками и восстановится качественное водоснабжение. 15 марта 2026 года на участке более 100 метров обрушился коллектор из-за длительной эксплуатации и газовой коррозии бетона и арматуры.

«Пока ситуация остается непростой. Мы продолжаем устранять последствия обрушения канализационного коллектора. Перекачка стоков осуществляется по временной схеме с использованием перекачивающих устройств, и, к сожалению, в часы пиковых нагрузок возможно частичное затопление подвалов», — заявили в администрации города.

Кроме того, названы новые сроки решения проблемы. По данным мэрии, работы продлятся еще около двух недель.

В марте 2026 года читатели рассказали РЗН. Инфо, что в первом корпусе дома № 9 на Народном бульваре затопило цокольный этаж из-за коммунальной аварии. По словам местных жителей, в коммерческих помещениях начала подниматься вода из унитазов, но сантехник решить проблему не смог и сообщил, что «все колодцы заполнены, воде деваться некуда, сломался коллектор».

Изначально в администрации заявили, что работы завершатся в середине мая. Позже назвали новые сроки: вторая половина мая.