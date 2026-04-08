В Рязани объяснили причины проблем с канализацией на улице Коломенской
В ответ на обращение жителя по поводу водоснабжения и канализации в подвале дома на Народном бульваре, 9к1, представители водоканала сообщили, что проблемы возникли из-за обрушения канализационного коллектора на улице Коломенской, 3. Они пояснили, что организовали перекачку сточных вод и продолжают работы.
Об этом сообщили в комментариях под постами Павла Малкова.
По их словам, ликвидация аварии осложняется большой глубиной коллектора, обилием подземных коммуникаций и интенсивными плавунами, но они прикладывают все усилия, чтобы устранить последствия как можно скорее.
Фото: соцсети.