На Народном бульваре в Рязани произошла коммунальная авария

На Народном бульваре в Рязани произошла коммунальная авария. Об этом сообщает пресс-служба рязанского «Водоканала».

Причиной аварии специалисты называют обрушение железобетонного канализационного коллектора на участке более 100 метров, которое произошло 15 марта 2026 в районе дома № 3 по улице Коломенской. Отмечается, что причиной обрушения является длительный срок эксплуатации и газовая коррозия бетона и арматуры.

«В настоящее время выполнены работы по устройству схемы перекачки сточных вод, позволившей частично решить проблему по пропуску сточных вод во избежание излива на рельеф местности, ликвидация аварийной ситуации продолжается», — подчеркнули в сообщении.

Специалисты отметили, что работы ведутся с привлечением подрядной организации. Ликвидация авария осложняется глубиной заложения канализационного коллектора более 6 метров, наличием большого количества подземных коммуникаций, интенсивных плавунов (постоянно происходят обвалы рабочих котлованов). Работы проводятся в круглосуточном режиме.

Жителей Московского района просят с пониманием отнестись к сложной аварийной ситуации.