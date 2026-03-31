В Рязани затопило цокольный этаж многоквартирного дома из-за коммунальной аварии
Речь идет о доме № 9, корпус 1, на Народном бульваре. Стало известно, что в воскресенье, 29 марта, около 16 часов, вода начала подниматься из унитаза. После обращения в управляющую компанию пришел сантехник. Как рассказала одна из собственников, ей сообщили, что «все колодцы заполнены, воде деваться некуда, сломался коллектор». Позже канализационные стоки начали вытекать из унитаза на пол помещения. «Пришли представители управляющей компании, поставили заглушку на канализацию. Но напор воды очень сильный. Она продолжала выливаться бурным фонтаном к нам в помещение. Мы откачивали фекальные воды всю ночь», — объяснила женщина.

В Рязани затопило цокольный этаж многоквартирного дома из-за коммунальной аварии. Об этом РЗН. Инфо рассказали читатели.

Речь идет о доме № 9, корпус 1, на Народном бульваре. Стало известно, что в воскресенье, 29 марта, около 16 часов, вода начала подниматься из унитаза. После обращения в управляющую компанию пришел сантехник. Как рассказала одна из собственников, ей сообщили, что «все колодцы заполнены, воде деваться некуда, сломался коллектор». Позже канализационные стоки начали вытекать из унитаза на пол помещения.

«Пришли представители управляющей компании, поставили заглушку на канализацию. Но напор воды очень сильный. Она продолжала выливаться бурным фонтаном к нам в помещение. Мы откачивали фекальные воды всю ночь», — объяснила женщина.

Спустя три дня проблему не решили. По ее словам, в понедельник, 31 марта, цокольный этаж залит водой. Проводят откачку жидкости на улицу.

«Вода сейчас подтекает в санузле с пропитанных стен. Одно ведро в час мы собираем. Запах фекалий стоит. От управляющей компании остается дежурный сантехник, который следит за откачкой воды из подвала», — поделилась собственница помещения.

Рязанка также рассказала о проблеме в социальных сетях. На жалобу она получила ответ от администрации города.

«Ситуация крайне неприятная. Представляем, сколько неудобств она доставляет жителям. Сотрудники Водоканала прямо сейчас проводят ремонтные работы на коллекторе. Они будут делать все возможное, чтобы устранить аварию до конца дня. Мы будем держать ситуацию на контроле, а вас — в курсе происходящих событий», — прокомментировали проблему в мэрии.

Ранее в Рязани затопило коммерческие помещения на цокольном этаже в доме № 12 на улице Шереметьевской.