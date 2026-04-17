Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
14°
Сбт, 18
12°
Вск, 19
ЦБ USD 76.05 -0.04 18/04
ЦБ EUR 89.63 0.22 18/04
Нал. USD 77.84 / 76.10 17/04 18:15
Нал. EUR 91.68 / 92.40 17/04 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Подвал дома в Рязани затопило канализацией, жители требуют решения проблемы
Подвал многоквартирного дома в Рязани затопило канализацией, жители на протяжении недели требуют решения проблемы. Подробностями ситуации поделились с РЗН. Инфо местные жители. Затопление подвала произошло в доме № 16 на улице Великанова в Московском районе города. По словам местной жительницы, проблема сохраняется около недели, а управляющая компания не начинает откачивать воду. УК сообщила собственникам, что Водоканалу необходимо удалить жидкость из канализационных колодцев.

«Сначала был канализационный запах, позже он дополнился каким-то трупным, а потом уже и запахом мокрого бетона или чего-то подобного. Поднялась влажность с привычных 30% до 50% по показаниям домашних гигрометров», — рассказала рязанка.

По ее словам, ситуация не улучшается, а продолжает ухудшаться. Жители дома № 16 на улице Великанова вынуждены постоянно проветривать квартиры, оставлять окна открытыми, включать вытяжку и вентиляторы, чтобы избавиться от неприятного запаха. Также рязанцы открывают двери, ведущие с улицы в подъезды.

«Водоканал говорит, что подвалами должны заниматься ЖЭУ, так как у них нет доступа к подвалам и что они вообще должны быть герметичными. Сливаться все должно не в подвал, а на улицу, если происходит такой отказ систем», — сообщила жительница дома.

Кроме того, собственники начали собирать подписи для коллективного обращения в прокуратуру на бездействие по исправлению проблемы.

«Хотелось бы какого-то решения проблемы: направить службы откачать подвал, например, или прочистить колодцы, наконец. Нельзя же так травить население, портя здоровье и качество жизни», — заявили собственники квартир в доме на Великанова.

Ранее стало известно, что цокольный этаж первого корпуса многоквартирного дома № 9 на Народном бульваре затопило канализационными стоками из-за коммунальной аварии.