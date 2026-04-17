Подвал дома в Рязани затопило канализацией, жители требуют решения проблемы

Подвал многоквартирного дома в Рязани затопило канализацией, жители на протяжении недели требуют решения проблемы. Подробностями ситуации поделились с РЗН. Инфо местные жители. Затопление подвала произошло в доме № 16 на улице Великанова в Московском районе города. По словам местной жительницы, проблема сохраняется около недели, а управляющая компания не начинает откачивать воду. УК сообщила собственникам, что Водоканалу необходимо удалить жидкость из канализационных колодцев.

«Сначала был канализационный запах, позже он дополнился каким-то трупным, а потом уже и запахом мокрого бетона или чего-то подобного. Поднялась влажность с привычных 30% до 50% по показаниям домашних гигрометров», — рассказала рязанка.

По ее словам, ситуация не улучшается, а продолжает ухудшаться. Жители дома № 16 на улице Великанова вынуждены постоянно проветривать квартиры, оставлять окна открытыми, включать вытяжку и вентиляторы, чтобы избавиться от неприятного запаха. Также рязанцы открывают двери, ведущие с улицы в подъезды.

«Водоканал говорит, что подвалами должны заниматься ЖЭУ, так как у них нет доступа к подвалам и что они вообще должны быть герметичными. Сливаться все должно не в подвал, а на улицу, если происходит такой отказ систем», — сообщила жительница дома.

Кроме того, собственники начали собирать подписи для коллективного обращения в прокуратуру на бездействие по исправлению проблемы.

«Хотелось бы какого-то решения проблемы: направить службы откачать подвал, например, или прочистить колодцы, наконец. Нельзя же так травить население, портя здоровье и качество жизни», — заявили собственники квартир в доме на Великанова.

Ранее стало известно, что цокольный этаж первого корпуса многоквартирного дома № 9 на Народном бульваре затопило канализационными стоками из-за коммунальной аварии.