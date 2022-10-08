Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
14°
Вск, 09
16°
Пнд, 10
12°
ЦБ USD 61.25 1 08/10
ЦБ EUR 59.98 1.74 08/10
Нал. USD 64.5 / 69.9 07/10 16:13
Нал. EUR 64.05 / 69.9 08/10 10:25
Новости
Мобилизация
Публикации
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
Вчера 12:31
1 395
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
3 017
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
3 530
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
15 900
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры записал видеообращение
Молодой человек, который по документам значится владельцем взорванного грузовика на Крымском мосту, записал видеообращение. Речь 25-летнего жителя Краснодара Самира Юсубова опубликована в соцсетях.

Молодой человек, который по документам значится владельцем взорванного грузовика на Крымском мосту, записал видеообращение. Речь 25-летнего жителя Краснодара Самира Юсубова опубликована в соцсетях.

В видеообращении Юсубов заявил, что не имеет никакого отношения к взрыву. Он рассказал, что перевозками на грузовике занимался его дядя, 51-летний Махир Юсубов, он брал заказы на различных сайтах.

Родственники опознали мужчину по видео с досмотра. По предварительным данным, за рулем взорвавшегося грузовика был именно Махир Юсубов, пишет Baza. Он переоформил автомобиль на своего племянника чуть более года назад, но продолжал работать на машине.