Владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры записал видеообращение

Молодой человек, который по документам значится владельцем взорванного грузовика на Крымском мосту, записал видеообращение. Речь 25-летнего жителя Краснодара Самира Юсубова опубликована в соцсетях.

Молодой человек, который по документам значится владельцем взорванного грузовика на Крымском мосту, записал видеообращение. Речь 25-летнего жителя Краснодара Самира Юсубова опубликована в соцсетях.

В видеообращении Юсубов заявил, что не имеет никакого отношения к взрыву. Он рассказал, что перевозками на грузовике занимался его дядя, 51-летний Махир Юсубов, он брал заказы на различных сайтах.

Родственники опознали мужчину по видео с досмотра. По предварительным данным, за рулем взорвавшегося грузовика был именно Махир Юсубов, пишет Baza. Он переоформил автомобиль на своего племянника чуть более года назад, но продолжал работать на машине.