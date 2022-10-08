РЖД: продажа билетов на поезда в Крым приостановлена

РЖД сообщила, что все поезда в сообщении с Крымом временно не будут отправляться. Продажа билетов на них приостановлена, сообщили в компании.

РЖД сообщила, что все поезда в сообщении с Крымом временно не будут отправляться. Продажа билетов на них приостановлена, сообщили в компании.

Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат, отмечает РЖД.

В данный момент задерживаются пассажирские поезда № 28 Москва — Симферополь и № 170 Санкт-Петербург — Симферополь. Также ожидается задержка поездов: № 72 Санкт-Петербург — Симферополь, № 76 Омск — Симферополь, № 166 Москва — Симферополь, № 141 Симферополь — Пермь и № 373 Симферополь — Смоленск.

«Решается вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров. На место происшествия направлены восстановительные поезда станций Керчь и Тамань-Пассажирская», — говорится в сообщении компании.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы делятся кадрами с места событий.

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