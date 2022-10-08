На Крымском мосту восстановили железнодорожное движение

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили. Все запланированные поезда пропустят. Об этом заявил вице-премьер Р. Ф. Марат Хуснуллин.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили. Все запланированные поезда пропустят. Об этом заявил вице-премьер Р. Ф. Марат Хуснуллин.

«По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда — и пассажирские, и грузовые — будем полноценно пропускать. Возможности для этого у нас технические есть», — сказал Хуснуллин журналистам РИА Новости .

Первый поезд с 15-ю вагонами успешно прошел по железнодорожной части Крымского моста после случившего. Об этом сообщила пресс-служба Крымской железной дороги. Добавляется, что перед этим завершился первый этап восстановительных работ.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы поделились кадрами с места событий.

Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.

Стало известно о трех погибших. За рулем предположительно был 51-летний Махир Юсубов, а грузовик по документам принадлежал его 25-летнему племяннику. Молодой человек записал видеообращение.

Путин поручить усилить меры безопасности после ЧП на Крымском мосту.

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