Публичный дом на рязанской сцене. Хабаровский театр приехал на гастроли

Хабаровский краевой театр драмы привез в Рязань «Яму» по повести Александра Куприна в постановке петербургского режиссера Егора Чернышова. Это жесткий, откровенный, местами болезненно честный разговор о проститутках, о том, как они попадают в профессию и о чем мечтают женщины. Спектакль поставили по пьесе Вячеслава Вербина «Два вечера в веселом доме». Попытка осмыслить социальный раскол, который Куприн почувствовал накануне революции, удалась… и как показывает спектакль, спустя 110 лет ничего не изменилось.

Хабаровский краевой театр драмы привез в Рязань «Яму» по повести Александра Куприна в постановке петербургского режиссера Егора Чернышова. Это жесткий, откровенный, местами болезненно честный разговор о проститутках, о том, как они попадают в профессию и о чем мечтают женщины.

Со сцены звучат слова, которые в приличном обществе принято не употреблять. Девушки пьют водку «хуже мужиков», обсуждают побои и унижения от посетителей будничным тоном, а слова, которыми их называют клиенты, режет слух. Но мужчины платят два рубля за визит, и 10 за ночь, поэтому приходится брать деньги и терпеть, делать вид, что тебе нравится. Судьба обошлась с ними несправедливо — кого-то изнасиловали, а потом выпнули из отчего дома; а кто-то попал в «профессию» из-за нищеты. Постановка не романтизирует проституцию (хотя некоторые актрисы отчаянно пытаются это сделать в действии) и не предлагает зрителю утешительных иллюзий.

Спектакль поставили по пьесе Вячеслава Вербина «Два вечера в веселом доме». Попытка осмыслить социальный раскол, который Куприн почувствовал накануне революции, удалась… и как показывает спектакль, спустя 110 лет ничего не изменилось. 1916 год, разгар Мировой войны. Общество, разделено на тех, кто потребляет, и тех, кого потребляют.

Художник Никита Сазонов выстроил пространство в черно-белой гамме: лаконичные платформы легко превращаются то в общую залу, то в отдельные комнаты, где обслуживают клиентов. Костюмы девушек белые, несмотря на «грязную» профессию. За внешней чистотой, еженедельными осмотрами у докторов и поиском любви скрывается внутренняя рана.

Музыкальное решение — отдельная удача. Композитор Сергей Ушаков не просто написал саундтрек, он восстановил дух эпохи: в действии звучат романсы и уличные баллады про женщин из публичных домов. Исполняют их сами герои. От этого музыка становится частью действия, продолжением диалога, а не фоном.

Анна Чеботарева в роли Женьки — не жертва и не героиня, а живой человек с характером, бунтом, болью. Ее социальный протест [жестоких с девочками мужчин она «награждает» сифилисом, который у нее не смог обнаружить врач] становится лейтмотивом спектакля. Валентина Любичева в роли Генриетты кажется самой старшей среди обитательниц дома, самой прожженной, циничной, выгоревшей. Ей веришь больше всех… В каждом движении персонажа видны бесстыдство и «опыт». Именно Генриетту единственную на сцене избивает жестокий клиент. При этом девушка всегда готова помочь коллегам. Ее советы и слова довольно жестокие, но зато действенные.

Андрей Грановский в роли Ваньки-Встаньки гениально играет пьяного — не как карикатуру, не как комического персонажа, а как человека, который в своем опьянении находит странную, трогательную человечность. Он к девушкам относится по-дружески, почти по-братски. Они привыкли слушать его смешные пьяные стихи и давать ему папироски (которых у него никогда нет).

Мужские роли в спектакле намеренно лишены героики. Лихонин Александра Киселева, Собашников Сергея Краснова, Платонов Алексея Малыша — все они части того мира, который, по словам Куприна, «жесток и груб».

Финал спектакля — открытый, но закономерный — главная героиня погибает. В последние минуты звучит спор между уже мертвой женщиной и автором. Женька мечтает, что «когда-нибудь» люди проснутся в мире, в котором нет публичных домов, и все друг друга уважают. Автор же констатирует реальность — этого не случится.

Билеты на другие гастрольные спектакли Хабаровского театра можно приобрести по ссылке .

Возрастное ограничение 18+.

Фото: Рязанский театр драмы.