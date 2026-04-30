Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году

Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традиционно уедут за город, чтобы отпраздновать майские праздники. Корреспондент РЗН. Инфо решила выяснить, в какую цену обойдется «шашлычный набор». Для этого мы обошли три местные продуктовые точки: «Пятерочку», «Перекресток» и «Европу».

Дополнительно мы также сравним цены на «шашлычный набор» с 2024 годом. Материал публиковался в преддверии майских праздников два года назад.

В «Пятерочке» шашлык деликатесный свиной обойдется в 300 рублей за килограмм по акции, от компании, которую начали бойкотировать по всей стране. В среднем в упаковке 1,5 килограмма. Шашлык свиной классический стоит 280 рублей по скидке, ребрышки «Слово мясника» в маринаде на прилавке выставлены за 494 рубля.

Сборного мангала в магазине не оказалось, на сайте магазина указана цена за самый дешевый — 274 рубля. Шампуры выставлены за 70 рублей за штуку, также на прилавке есть решетки для жарки, их стоимость разнится в зависимости от размера — от 350 рублей до 600. Жидкость для розжига можно приобрести за 150 рублей. Уголь древесный, 2,5 килограмма, — 350 рублей, также на прилавках появились березовые дрова за 450 рублей.

В среднем в «Пятерочке» рязанец отдаст за килограмм мяса 358 рублей. Добавим к покупкам шесть шампуров — 414 рублей, мангал, жидкость для розжига и упаковку углей. На семью из четверых человек поездка за город «на шашлыки» обойдется в 2 346 рублей — если мы учитываем, что каждый съест исключительно по килограмму мяса. В 2024 году на семью из четверых человек «шашлычный набор» обошелся бы в 1 894 рубля — разница практически в 500 рублей.

В «Перекрестке» выбор оказался шире. Шашлык «Петелинка» в маринаде стоит 480 рублей за килограмм, ведро шашлыка «Останкино» обойдется в 460 рублей. Также для жарки на мангале можно выбрать мясо «Горки» по-итальянски за 535 рублей, колбаски-ассорти по скидке стоят 730 рублей, или ребрышки в маринаде — самые бюджетные стоят 470 рублей, самые дорогие — 670 рублей.

Кроме того, в магазине можно приобрести мясо не в упаковке, а на развес. Куриный шашлык стоит 320 рублей за килограмм, свиной выставлен за 500 рублей. Уже пожаренный с луком обойдется в 114 рублей за 100 грамм.

Жидкость для розжига обойдется в среднем в 200 рублей (подсолнечное масло можно купить дешевле — кто знает, тот знает). Позиций выставлено много — от классической жидкости до сухого горючего или «универсального газа для городского пикника».

В «Перекрестке» можно наблюдать более разнообразный выбор угля. Древесно-угольные брикеты обойдутся в 500 рублей за 1,8 килограмма, а за пять килограммов угля просят 780 рублей. Мангалы выставлены по цене начиная от 600 рублей за самый простенький «одноразовый» до 1 150 рублей с шампурами. Набор из шампуров, кстати, также есть — придется заплатить 700 рублей за шесть штук. Решетки для жарки стоят от 450 рублей до 1 300.

Итого в среднем на человека мясо в «Перекрестке» будет стоить около 550 рублей. «Шашлычный набор» на четверых обойдется в 4 050 рублей — без учета решеток.

В 2024 году закупка в «Перекрестке» обошлась бы карману рязанца в 2 884 рубля.

В «Европе» на развес можно приобрести больше видов шашлыка с разным маринадом: за шашлык из свинины с майонезом рязанец отдаст 399 рублей, за свиной карбонад по-грузински — 459 рублей, свиной шашлык из шеи выставлен за 599 рублей, из свинины кавказский стоит 399 рублей, классический стоит 279 рублей, куриный шашлык с майонезом можно приобрести за 279 рублей, из говядины кавказский — 800 рублей.

Также есть возможность купить «шампиньоны гриль» за 459 рублей и упаковку маршмеллоу для барбекю за 219 рублей.

За мангал в «Европе» придется отдать от 299 рублей до двух тысяч. В среднем — около 700 рублей. Шампуры продаются поштучно — за 59 и 39 рублей.

За три килограмма угля березового из Чебоксар просят 399 рублей, за брикетированный «Бойскаут» — 369 рублей, за обычный древесный, 2,5 килограмма, — 329 рублей. Жидкость для розжига «Зажигайка», 0,5 литра, обойдется в 199 рублей.

В среднем стоимость шашлыка в «Европе» будет около 460 рублей за килограмм. «Шашлычный набор» для семьи из четырех человек, каждый член которой съест по килограмму шашлыка, обойдется в 3 444 рубля.

В 2024 году подобный набор стоил бы 2 216 рублей. Разница — 1 200 рублей.

За два года цены на шашлык заметно выросли

В «Пятерочке» набор подорожал на 500 рублей (на 26%), в «Перекрестке» — на 1 166 рублей (на 40%), а в «Европе» — на 1 228 рублей (на 55%). В среднем по трем магазинам стоимость «шашлычного набора» на семью из четырех человек выросла примерно на 40%. Самым бюджетным магазином для покупки шашлыка остается «Пятерочка». Самый дорогой магазин — «Перекресток». Хотя выбор мяса там шире и есть возможность купить его на развес, цены на него и аксессуары значительно выше, чем в других точках. В «Европе» самый богатый выбор мяса для шашлыка с различными маринадами, большой выбор мангалов и шампуров — от самых простых до более дорогих, при этом цены остаются средними между «Пятерочкой» и «Перекрестком».