Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» построит в Борках современную котельную

Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках современную котельную к отопительному сезону 2026-2027 годов. Объект обеспечит теплом пятнадцать многоквартирных домов и спортивную школу. Редакция РЗН. Инфо узнала подробности проекта у главного инженера компании Сергея Котусова.

Преимущества новой котельной

«Новая котельная — это принципиально другой уровень надежности. Во-первых, мы потенциально снижаем вероятность технологических сбоев за счет высокой заводской готовности оборудования и современных автоматизированных систем управления. Во-вторых, полностью исключаем риски, связанные с накопленным износом. Модуль поступит с завода новым, предусмотрен полный комплект документов и гарантий. В-третьих, современные технологии автоматизации и особенности конструкции позволяют быстро локализовать и устранить неисправность. При необходимости можно будет оперативно заменить отдельный блок, не останавливая всю систему», — пояснил Сергей Котусов.

Помимо всего старая котельная расположена на берегу Оки, что делает ее диссонирующим объектом для перспективной набережной и будущей жилой застройки. Строительство новой котельной позволить убрать объект теплоснабжения из охранной зоны.

Новая блочно-модульная котельная положительно отразится на ландшафтном восприятии рекреационной зоны, в которую будет вписана набережная около ЖК «Окская стрелка».

От новой котельной будут получать тепло пятнадцать многоквартирных домов в Борках: № 18, 19, 16, 17, 26, 25, 28, 27, 15а, 15, 15б, 20, 21, 23, 24. Восемь одноэтажных домов № 9, 6, 4, 5, 13, 12, 11, 4а, 14 и два административных здания.

Сроки, этапы и охват

Проект рассчитан на 4-5 месяцев и должен быть завершен до начала отопительного периода 2026-2027 годов, сообщил инженер. Для того чтобы успеть ввести в эксплуатацию новую котельную и сделать это безопасно, предусмотрены промежуточные этапы: подготовительный этап, изготовление оборудования на заводе, подготовка площадки, монтаж модулей, подключение к тепловым сетям, пусконаладка и финальный ввод оборудования. Работы разбиты на логические этапы, что позволит контролировать качество и соблюдение графика.

Вопросы безопасности при размещении котельной рядом с жилыми зонами проработаны детально. Соблюдается санитарно-защитная зона не менее 30-50 метров от жилых домов. На объекте предусмотрена автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения, датчики загазованности с функцией аварийной остановки котла, предохранительные клапаны и системы аварийного сброса давления.

«Изготовление и поставка блочно-модульной котельной уже согласованы с производителем, начинается подготовка площадки. На месте будущей котельной обустроим фундамент, подведем коммуникации. Сам монтаж и подключение модулей займет 1-2 недели. Затем пройдут пусконаладочные работы и испытания — от 2 до 4 недель. Только после успешного тестового режима объект будет введен в эксплуатацию», — подчеркнул Котусов.

Важный плюс для жителей Борок и ЖК «Окская стрелка» — теплотрасса станет короче почти в три раза. Длина новой теплотрассы составит порядка 250 метров. Меньше длина труб — меньше теплопотери, а обеспечить безаварийность будет легче. По предварительным оценкам, это может снизить затраты на отопление.

В планах компании «Зеленый сад — Наш дом» построить котельную и передать в собственность муниципалитета в июле-августе 2026 года. Это значит, что объект станет частью городской инфраструктуры и будет работать в интересах всех жителей.

Новая котельная начнет работать уже осенью 2026 года.

Набережная имени адмирала Головнина, марина и каршеринг лодок

«Зеленый сад — Наш дом» стремится максимально эффективно использовать территорию строительства для комфортной жизни. Компания в рамках масштабного проекта готовит не только котельную, но и новую улично-дорожную сеть для жителей Борок и будущих резидентов «Окской стрелки». Интересно, что в микрорайоне появится несколько новых улиц, а главным объектом станет набережная. В компании ей дали рабочее название имени адмирала Василия Михайловича Головнина *.

В Борках, расположенных в 90 метрах от береговой линии, важно развивать водную среду. Проект набережной предусматривает создание комфортной акватории для электромоторных лодок и полноценного пляжа с чистой водой.

Важной частью проекта набережной станет яхтенная марина, рассчитанная на 100 маломерных судов. Здесь появится общественный спуск для лодок, парковка и площадка для хранения водного транспорта. Планируется увеличить акваторию затона почти до километра в длину и до 400 метров в ширину. Рядом обустроят пешеходные зоны, понтоны для сапбордов и каршеринг электромоторных лодок для коротких прогулок по воде.

Новая акватория откроет возможности для отдыха в Луковском лесу и возродит традицию семейных пикников на природе. Безопасность марины будет обеспечивать отдельная структура управляющей компании.

Школьный терминал и СИМодром

Рядом с площадкой под котельную в перспективе развернется строительство современной школы с инновационным школьным терминалом. Разработка, за которую «Зеленый сад — Наш дом» получил национальную премию в сфере инноваций, касается интересов многих россиян, которые ходят в большие школы.

Школьный терминал сэкономит время, которое в каждой семье тратится на то, чтобы привезти ребенка в школу и забрать его оттуда. Позволит детям самим добираться до школы, используя средства индивидуальной мобильности и велосипеды.

Это инновационная разработка, которая будет внедрена впервые в Рязанской области.

Очевидно, что всё большее количество детей с каждым годом будет пользоваться этими доступными средствами транспорта. В Борках впервые в России будет размещен СИМодром — специальная площадка для обучения безопасному использованию средств индивидуальной мобильности.

Компания планирует инициировать включение этого проекта на уровне Министерства строительства и ЖХК Российской Федерации во все типовые проекты школ. Предложенное решение учитывает перспективу роста транспортной нагрузки на общественные образовательные учреждения, а также интенсивный рост средств индивидуальной мобильности. Ориентировочные сроки выхода на финансирование — три года.

Справка:

* Набережную Борковского затона планируют назвать в честь известного мореплавателя не просто так: адмирал Головнин представитель старинного дворянского рода Рязанской губернии. Село Красильниково Спасского района Рязанской области — родина его матери. Это село подарило России десятки известных моряков, военачальников и общественных деятелей.

Василий Головнин совершил два кругосветных путешествия и картографировал «русскую» Америку и Дальний Восток: описал острова Алеутской гряды и Командорские острова. Воспитал плеяду выдающихся мореплавателей, ставших адмиралами: Врангеля, Анжу, Литке, Матюшкина, Рикорда. Под его руководством построили более двухсот военных кораблей, в том числе десять первых пароходов.

Одновременно с Головниным «русскую» Америку картографировал ещё один уроженец Рязанской области — Герман Аляскинский. Так, два выдающихся рязанца работали одновременно на Аляске, но их жизненные пути никогда не пересекались.