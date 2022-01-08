Скандал года: отставка двух вице-губернаторов

В 2021 году постов лишились Игорь Греков и Михаил Семенов.

За 2021 год Рязанская область лишилась двух вице-губернаторов. Громкие отставки региональных чиновников имели разные предыстории.

Уроженец Ростовской области Игорь Греков стал вторым лицом в области в сентябре 2017 года, сразу после победы Николая Любимова на губернаторских выборах.

За все 40 месяцев работы Игорь Михайлович не дал ни одного интервью, зато периодически создавал информационные поводы для журналистов. То он спасал маленького мальчика, чуть не утонувшего в Дягилевском пруду, то жестко проверил деятельность директоров рязанских школ, то стал соавтором монографии «100 лет от биржи труда к службе занятости Рязанской области». Грекова считали предполагаемым спонсором возвращения в Рязанскую область ордена Ленина, полученного нашим регионом за победу в социалистическом соревновании почти 60 лет назад. Ему также приписывали покупку за свой счет дорогостоящего оборудования для рязанской ОКБ и выплату вознаграждения за информацию об убийстве престарелых супругов Макеевых.

Известные и не очень заслуги Игоря Грекова не раз отмечали различными наградами: от ордена «Дружбы» до медали «Полицейское братство».

Правда, геройство и отношения с правоохранительными органами в итоге стоили вице-губернатору должности. В конце декабря 2020 года на итоговой пресс-конференции Владимира Путина рязанка попросила присвоить Грекову звание «Героя России» за спасение нескольких человек на пожаре в поселке Желтухино Скопинского района, где 7 октября 2019 года взорвался военный склад. Путин пообещал изучить просьбу.

Выступление рязанки бурно обсуждалось в СМИ. Одновременно появилась информация о том, что вице-губернатор двадцать лет назад имел судимость. Про действующему законодательству люди с таким пунктом в биографии не могут занимать государственные должности.

В итоге ростовский райсуд подтвердил наличие судимости, полученной в в 2001 году человеком с таким же ФИО, как у Грекова.

29 января 2021 года Игорь Греков покинул свою должность, написав заявление по собственному желанию. Каких-либо санкций к экс-чиновнику применено не было.

В рамках уже сложившейся местной политической традиции, замену вице-губернатору искали несколько месяцев, а точнее более полугода. В сентябре в кресло вице посадили экс-сотрудника администрации президента Михаила Семенова. В отличие от своего предшественника он проработал в своей должности не 40 месяцев, а всего лишь 40 дней.

Меньше, чем за шесть недель работы Семенов успел поучаствовать в нескольких протокольных мероприятиях и работе недавно созданного штаба по вопросам гражданского строительства. Но как следует выстроить отношения с сослуживцами и региональными элитами чиновник не успел.

В середине октября вице-губернатора задержали за браконьерство в ходе спецоперации, которую провели в Сараевском районе московские и рязанские силовики. Губернатор Любимов в эти же дни прервал свой отпуск и уволил Семенова. Сначала вице-губернатору предложили уйти по собственному желанию, но тот отказался. Вскоре возбудили уголовное дело, заведенное на чиновника за незаконную охоту в заказнике. Правда, по официальной версии, Семенова сместили за нарушение правил допуска к государственной тайне.