Суд в Ростове подтвердил судимость гражданина Игоря Грекова

Уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 159 УК поступило в суд в 2001 году. Оно имеет порядковый номер №1 — 166/2001. Однако дополнительных подробностей о личности осужденного редакции не предоставили из-за отсутствия уголовного дела в Октябрьском суде Ростова.

Октябрьский суд в Ростове подтвердил судимость гражданина Игоря Михайловича Грекова. Об этом говорится в официальном ответе суда на запрос РЗН.инфо.

Уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 159 УК поступило в суд в 2001 году. Оно имеет порядковый номер №1 — 166/2001. Однако дополнительных подробностей о личности осужденного редакции не предоставили из-за отсутствия уголовного дела в Октябрьском суде Ростова.

Ранее в региональном правительстве опровергли информацию о судимости рязанского вице-губернатора Игоря Грекова, который переехал в регион из Ростовской области.