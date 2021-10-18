Николай Любимов уволил вице-губернатора Семенова

Он отметил, что причиной стал ряд пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне.

Николай Любимов уволил вице-губернатора. Об этом глава региона сообщил на своей странице « ВКонтакте ».

В понедельник, 18 октября, Николай Любимов подписал постановление об освобождении от замещаемой должности вице-губернатора Михаила Семенова. Он отметил, что причиной стал ряд пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне.

«Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений. Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в Правительстве области не должны. Прошу это учесть всех, кто хочет остаться в нашей команде», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Сараевском районе задержали браконьеров. Ими оказались вице-губернатор Рязанской области Михаил Семенов и руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов. В правительстве задержание обоих опровергли.