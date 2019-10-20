Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час

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Рязанец Михаил Агапкин, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил все деньги в течение часа после вручения. Об этом он рассказал в интервью «
«Вы знаете, когда меня пригласили в кабинет к Игорю Михайловичу, то сразу спросили: „На что потратите награду?“ Честно говоря, я очень волновался, наверное, на экзамене много лет назад, такое было. Я спросил: „А она есть эта награда?“ „Да, есть“. Тогда я сказал, что у меня ипотека, у меня дети, вот на это и потрачу. Мне сказали, что это достойный ответ. Ну и как только получил деньги, то в течение часа я доехал до Сбербанка и погасил часть ипотеки. Конечно, финансовая нагрузка на меня значительно уменьшилась, но не до конца. Еще погашать нужно», — поделился Агапкин.
Он также рассказал, зачем установил камеру, благодаря которой нашли предполагаемого
«У меня камера установлена на балконе и смотрит на дорогу. Просто у супруги есть старенькая „семерка“, и кто-то постоянно пытается слить бензин. Даже аккумулятор один раз своровали. Вот в очередной раз, когда слили весь бензин, сломали крышку, я и установил камеру. Я работаю в IT-сфере, поэтому мне не составило труда это сделать», — сказал рязанец.
Напомним, вначале полмиллиона
После этого меценат выделил еще 500 тысяч, которые
Тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.
Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве
Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.