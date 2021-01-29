Игорь Греков уволился

Греков уволился по собственному желанию. Также свои посты покинули советники вице-губернатора Рязанской области на общественных началах — Арнольд Грынин и Владимир Арцыбашев.

Губернатор Николай Любимов подписал постановление, согласно которому с 28 января 2021 года вице-губернатора Рязанской области — первого зампреда правительства Рязанской области Игоря Грекова освободили с занимаемой должности по собственному желанию.

Также свои посты покинули советники вице-губернатора Рязанской области на общественных началах — Арнольд Грынин и Владимир Арцыбашев.

Напомним, 17 декабря вице-губернатор стал одним из главных персонажей пресс конференции президента. Александра Безукладова, представившаяся директором регионального выпуска МК, попросила главу государства присвоить Игорю Грекову звание Героя России. РЗН. инфо выяснил, как его пытались сделать героем России.