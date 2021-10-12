«Новая газета»: Задержан рязанский вице-губернатор Михаил Семенов

Задержаны рязанский вице-губернатор Михаил Семенов и руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов. Об этом сообщила «
По информации издания, их задержали за незаконную охоту. Отмечается, что массовые рейды прошли в одном из охотничьих хозяйств Рязанской области в минувшие выходные. В них участвовали силовики, в том числе сотрудники полиции и ФСБ.
Источник в Сараевском районе заявил, что Михаила Семенова задержали сотрудники московского ФСБ.
«Он лося застрелил — 300 кг веса», — отметил собеседник издания.
Напомним, Михаила Семенова назначили на пост вице-губернатора месяц назад. Ранее он возглавлял департамент управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Южной Осетией и Абхазией.