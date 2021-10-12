\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
13°
Срд, 13
10°
Чтв, 14
13°
ЦБ USD 71.64 -0.35 12/10
ЦБ EUR 82.93 -0.19 12/10
Нал. USD 71.30 / 72.50 10:22
Нал. EUR 82.50 / 83.44 12:19
Новости
Публикации
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
26 089
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
4 466
Ростсельмаш разработал интеллектуальные системы для сельхозбизнеса
Новые интеллектуальные системы позволяют оптимизировать...
7 октября 09:40
4 480
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
1 октября 12:03
1
14 727
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
«Новая газета»: Задержан рязанский вице-губернатор Михаил Семенов
Также сообщается о задержании руководителя управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олега Наумова.

Задержаны рязанский вице-губернатор Михаил Семенов и руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов. Об этом сообщила «Новая газета».

По информации издания, их задержали за незаконную охоту. Отмечается, что массовые рейды прошли в одном из охотничьих хозяйств Рязанской области в минувшие выходные. В них участвовали силовики, в том числе сотрудники полиции и ФСБ.

Источник в Сараевском районе заявил, что Михаила Семенова задержали сотрудники московского ФСБ.

«Он лося застрелил — 300 кг веса», — отметил собеседник издания.

Напомним, Михаила Семенова назначили на пост вице-губернатора месяц назад. Ранее он возглавлял департамент управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Южной Осетией и Абхазией.