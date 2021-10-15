Любимов в срочном порядке вернулся из отпуска

По плану у него в пятницу, 15 октября, совещание в оперштабе по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Николай Любимов вернулся из планового отпуска. Как сообщил источник РЗН. инфо, губернатор прервал отдых и уже вернулся на свое рабочее место.

По плану у него в пятницу, 15 октября, совещание в оперштабе по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Ранее стало известно, что прервать отпуск пришлось после информации о задержании нового вице-губернатора Михаила Семенова во время охоты.

Напомним, во время отсутствия Любимова за губернатора документы подписывал Семенов, однако с 13 октября право подписи перешло к зампреду Светлане Горячкиной.