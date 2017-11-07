Неизвестный вернул орден Ленина в Рязанскую область

Орден Ленина, присвоенный Рязанской области Никитой Хрущевым в 1958 году, вернулся в регион. Во вторник, 7 ноября, зампред регионального правительства Сергей Филимонов показал награду журналистам и под телекамерами убрал ее в стеллаж в коридоре областного правительства. По его словам, орден будут выставлять на общее обозрение в памятные даты. В остальное время драгоценность будет храниться в сейфе, уточнил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.
Он рассказал, что на прошлой неделе лицо, пожелавшее остаться неизвестным, передало орден в правительство. Пресс-секретарь выразил надежду, что этот человек все же раскроет себя (в этом случае он может претендовать в том числе на звание почетного гражданина области), «но на данный момент мы не знаем ни фамилии, ни имени».
Арапов не стал комментировать появившееся в интернете