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Спасение животных и неожиданный выигрыш. Самые нестандартные новости 2021 года
Читатели РЗН. Инфо в течение года писали в комментариях, что в нашей ленте слишком много негативных новостей. Редакция решила собрать нестандартные события в 2021 году со знаком плюс. Большинство из происшествий связаны с животными, которых удалось спасти людям, или они сами помогли хозяевам.

Читатели РЗН. Инфо в течение года писали в комментариях, что в нашей ленте слишком много негативных новостей. Редакция решила собрать нестандартные события в 2021 году со знаком плюс. Большинство из происшествий связаны с животными, которых удалось спасти людям, или они сами помогли хозяевам.

В январе 2021 года больную самку удава из Рязани, которая не ела больше года, спасли от смерти владимирские ветеринары. Воспаления удалось вылечить с помощью антибиотиков, после чего змею смогли покормить.

Сотрудникам экстренных служб случается рисковать ради животных. В апреле в селе Алешино Сасовского района с горящей фермы вывели более 100 коров. Ферма загорелась из-за поджога на соседнем поле сухой травы.

А 23 декабря при пожаре на ферме «Свет» под Ряжском спасли 300 коров. На борьбу с огнем съехались 16 брандмейстеров из спасательных частей Ряжска, Александро-Невского и Ухолова.

Бывает, что все происходит наоборот: животные спасают людей. 26 апреля в селе Муняково Старожиловского района загорелся жилой дом. Хозяев разбудила бешеным лаем собака, почувствовавшая опасность. Все люди спаслись, хотя не успели вынести вещи и часть документов — их пришлось восстанавливать.

23 мая волонтеры выпустили на свободу летучую мышь, залетевшую в рязанскую квартиру. Хозяева квартиры тоже были благодарны тем, кто помог им избавиться от непрошеной гостьи.

20 августа сотрудники МЧС, поднявшись к окну квартиры в Рязани, вызволили кота застрявшего в полуоткрытой раме. Животное прищемило себе лапы и хвост, а дети во дворе плакали, пока кто-то не догадался позвонить спасателям.

8 октября кошку с новорожденным котенком удалось спасти из запертого гаража в Новомичуринске. Неразумное животное пробралось в помещение, чтобы там окотиться, а хозяин запер двери и ушел на несколько дней. Волонтерам, услышавшим кошачьи крики, удалось найти родственницу владельца гаража, которая и открыла двери.

22 сентября рязанка выиграла в лотерею «Столото» миллион рублей. Работая продавцом-кассиром, она раньше покупала билеты в своем магазине, но ей не везло. А вот приобретение через мобильное приложение лотереи привело ее к победе.

20 декабря телеканал «Пятница» показал передачу о том, как миллионер Сергей Пирожников в рамках телешоу оправился в Рязань и стал проситься на ночлег к местным жителям. Женщине, проявившей доброту к незнакомцу, он купил новую квартиру и оплатил лечение.