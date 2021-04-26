Собака спасла хозяев горящего дома в рязанской деревне

Очевидцы рассказали, что хозяев разбудил в 4 утра лай собаки, которую напугал стреляющий шифер. Крыша горела уже по всей плоскости, огонь перекинулся на деревянный потолок, дым проник в дом.

В понедельник, 26 апреля, в деревне Муняково Старожиловского района сгорел жилой дом. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Сообщение о возгорании поступило в 4:05. На место выехали пожарные. Горел жилой дом площадью 120 квадратных метров: стены из железобетонных панелей, деревянные перекрытия, шиферная крыша. В 4:46 открытое горение ликвидировали.

Очевидцы рассказали, что хозяев разбудил в 4 утра лай собаки, которую напугал стреляющий шифер. Горела крыша, огонь перекинулся на деревянный потолок, дым проник в дом.

Хозяева успели выйти, но не смогли забрать документы и вещи. Дом спасти не удалось, остались кирпичный гараж, машина, также удалось отстоять от возгорания соседние дома. Причины пожара и ущерб устанавливаются.