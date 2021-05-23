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В Рязани добровольцы спасли проникшую в квартиру летучую мышь
В Рязани волонтеры спасли летучую мышь, которая залетела квартиру. О случае рассказали добровольцы МСО РязГМУ Salus.

В Рязани волонтеры спасли летучую мышь, которая залетела квартиру. О случае рассказали добровольцы МСО РязГМУ Salus в группе «ВКонтакте».

На номер 112 в субботу, 22 мая, позвонила жительница Рязани и сообщила, что в ее квартиру в окно проникла летучая мышь. ЕДДС передала заявку добровольцам МСО Salus имени Васильева.

Когда волонтеры прибыли на вызов, животное было напугано и неподвижно.

«Оперативно приехавшие добровольцы быстро справились с поставленной задачей. И уже через несколько минут летучая мышь была отпущена в места ее привычного обитания», — говорится в сообщении.

Также в спасательном отряде опровергли миф, что летучая мышь может наброситься на человека. Наоборот, этим млекопитающим комфортнее в безлюдной среде.