В Рязани добровольцы спасли проникшую в квартиру летучую мышь
В Рязани волонтеры спасли летучую мышь, которая залетела квартиру. О случае рассказали добровольцы МСО РязГМУ Salus.
В Рязани волонтеры спасли летучую мышь, которая залетела квартиру. О случае рассказали добровольцы МСО РязГМУ Salus в группе
На номер 112 в субботу, 22 мая, позвонила жительница Рязани и сообщила, что в ее квартиру в окно проникла летучая мышь. ЕДДС передала заявку добровольцам МСО Salus имени Васильева.
Когда волонтеры прибыли на вызов, животное было напугано и неподвижно.
«Оперативно приехавшие добровольцы быстро справились с поставленной задачей. И уже через несколько минут летучая мышь была отпущена в места ее привычного обитания», — говорится в сообщении.
Также в спасательном отряде опровергли миф, что летучая мышь может наброситься на человека. Наоборот, этим млекопитающим комфортнее в безлюдной среде.