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В Новомичуринске группа зоозащитников спасла кошку из закрытого гаража
Животное было заперто в одном из гаражей кооператива «Красное Знамя» около недели.

В Новомичуринске активисты спасли кошку, которая около недели не могла выбраться из гаража. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщило ИД «Пресса».

Инцидент случился 8 октября. Животное было заперто в одном из гаражей кооператива «Красное Знамя».

«Мне позвонила владелица соседнего гаража. Женщина была почти в истерике: невозможно проходить мимо двери, из-за которой уже пять дней доносятся истошные вопли кошки. Люди ждали от нас действий», — рассказала волонтер.

Активисты написали пост в социальных сетях с просьбой откликнуться хозяев строения. Волонтерам удалось отыскать родственницу владельцев гаража, которая открыла им ворота.

Оказалось, бродячая кошка окотилась за закрытыми дверями, в живых остался только один детеныш.

«В дальнейшем планируем животных пристроить. А сотрудникам полиции и директору новомичуринского филиала ОАО „Центр 112“ Константину Антошкину спасибо за понимание и участие», — заключила директор приюта «Энергия жизни» Юлия Львовская.