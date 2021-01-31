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Голодающего рязанского удава спасли ветеринары из Владимира
Врачи владимирской ветклиники вылечили самку удава, поступившую из Рязани. Она не ела больше года.

Врачи владимирской ветклиники вылечили самку удава, поступившую из Рязани. Она не ела больше года. Об этом сообщается на сайте «Губерния33».

Змее пять лет. Раньше пресмыкающееся находилось в Рязани в неблагоприятных условиях, самка не ела с мая прошлого года. На голове у удава специалисты клиники обнаружили несколько гнойных воспалений.

Рязанские врачи не взялись за этот случай и отправили пациента к коллегам в соседний регион. Змее назначили антибиотики.