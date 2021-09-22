Рязанка выиграла в лотерею один миллион рублей

Выигранный миллион рублей девушка вложит в покупку жилья.

Рязанка выиграла в лотерею один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Продавец-кассир из Рязани Анастасия Белова купила лотерейный билет в магазине, но не выиграла. Второй раз она купила билет через мобильное приложение лотереи. Билет оказался счастливым.

«Когда пришло СМС о выигрыше, зашла в личный кабинет „Столото“ и увидела сумму. Честно, я обомлела, чуть в обморок не упала! Сразу же позвонила родным и рассказала о победе», — рассказала Анастасия.

Выигранный миллион девушка вложит в покупку жилья.