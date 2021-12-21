«Секретный миллионер» подарил рязанцам квартиру, трактор и оплатил лечение

Выпуск передачи из Рязани вышел в эфир в понедельник, 20 декабря.

Основатель сайта «Купибилет» миллионер Сергей Пирожников в рамках шоу «Секретный миллионер» отправился в Рязань, чтобы помочь людям столкнувшимися с проблемами. Выпуск вышел на телеканале «Пятница!» в понедельник, 20 декабря.

В поездку Пирожников смог взять с собой 1 000 рублей и старый мобильный телефон. Миллионеру необходимо было поддерживать легенду, что он продавец в электричках.

Четыре дня Пирожников искал работу, а также место, чтобы переночевать. Людей, которые соглашались ему помочь, миллионер отблагодарил по окончании шоу.

Мужчина помог рязанке Валентине Тазиной, живущей с детьми в маленькой квартире. Он подарил семье новое жилье.

Ещё одна рязанка Евгения Шуманова получила миллион рублей. Напомним, что в 2016 году, когда девушке было 15 лет, она получила в ДТП множество тяжелых травм: переломы, ушибы, повреждения внутренних органов. Подруга рязанки, находившаяся в машине в тот вечер, погибла на месте. Тогда о Евгении заговорили в СМИ, называя ее «парализованной молодой матерью». Когда Евгения попала в аварию, ее дочке было четыре месяца.

После того случая, девушка была прикована к инвалидному креслу. Кости на ногах у нее неправильно срослись, поэтому она физически не могла встать на ноги. Деньги девушка потратила на поездку в столицу, чтобы проконсультироваться со специалистами. После этого Евгения получила шанс встать на ноги.

Еще миллион бизнесмен подарил Татьяне Ефимкиной на постройку конюшен. Женщина также получила в подарок трактор.