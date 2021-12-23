В Ряжском районе при пожаре на ферме спасли более 300 коров
Пожар тушили 16 человек личного состава из пожарно-спасательных частей Ряжска, Александро-Невского и Ухолова.
В Ряжском районе при пожаре на ферме спасли более 300 коров. Об этом
Пожар произошел ночью в четверг, 23 декабря, около полуночи на ферме «Свет». Горел хозяйственный блок, соединяющий два коровника. Общая площадь возгорания составила 264 квадратных метра.
Более 300 коров перевели в безопасное место.
Пожар тушили 16 человек личного состава из пожарно-спасательных частей Ряжска, Александро-Невского и Ухолова.
Причины пожара устанавливаются.