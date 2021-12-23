В Ряжском районе при пожаре на ферме спасли более 300 коров

Пожар тушили 16 человек личного состава из пожарно-спасательных частей Ряжска, Александро-Невского и Ухолова.

В Ряжском районе при пожаре на ферме спасли более 300 коров. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Пожар произошел ночью в четверг, 23 декабря, около полуночи на ферме «Свет». Горел хозяйственный блок, соединяющий два коровника. Общая площадь возгорания составила 264 квадратных метра.

Более 300 коров перевели в безопасное место.

Пожар тушили 16 человек личного состава из пожарно-спасательных частей Ряжска, Александро-Невского и Ухолова.

Причины пожара устанавливаются.