Стало известно, как 10-летний ребенок потерял ноги и руку в ДТП под Рязанью

Ребенок оказался зажатым в «металлические „тиски“», он потерял руку и обе ноги. После отправления он пересел на сиденье назад вместе с отцом.

Родители 10-летнего мальчика, который лишился ног и руки в ДТП в Скопинском районе, надеются на спасение сына. Об этом сообщил V1.ru .

Ребенок оказался зажатым в «металлические „тиски“», он потерял руку и обе ноги.

Отец мальчика рассказал, что семья живет и работает в Москве, но прописаны в Волгограде. Накануне новогодних праздников супруга мужчины и 2-летний сын улетели домой на самолете.

«Я доделал все дела по работе, дождался, пока старший ребенок закончит учебу, и купил билеты на автобус. Тысячу лет уже не ездил на них, а тут вдруг сел», — рассказал мужчина.

Он сообщил, что после отправления пересел на сиденье назад вместе с сыном.

«Естественно, мы сняли куртки, кроссовки и легли головами к стеклу», — рассказал собеседник.

Он добавил, что быстро уснул, а проснулся уже в момент аварии и успел подставить руки к стеклу.

«Наша сторона ушла в сугроб. Я так понимаю, что пассажиры, которые не успели проснуться, оказались под этим сугробом», — сообщил волгоградец.

По его словам, все произошло очень быстро. Мужчина, увидев, что сын зажат, начал просить о помощи.

«А кого просить? У людей были перерезаны руки. В шоковом состоянии я натянул на себя кроссовок, начал передвигаться и вскоре понял, что не могу сделать и шага. Ребенок был сильно зажат, и ему требовалась помощь спасателей», — отметил он.

Отец ребенка сообщил, что мальчик находится на искусственной вентиляции легких, его не выводят из состояния медикаментозного сна.

«У него очень серьезные травмы, и каждый день нам сообщают обстановку по факту — прогнозов не дают. Пока борется… — добавил мужчина. — Если, дай Бог, все получится, мы начнем курс реабилитации».

Ранее главврач ОКБ рассказал, как медики спасали мальчика.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут).

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело. Ранее появилась информация, что отец мальчика погиб.