Мальчика, потерявшего ноги и руку в аварии с автобусом, отправят на лечение в Москву

По словам главы рязанского минздрава Андрея Прилуцкого, при перевозке ребенка «удалось стабилизировать его состояние в ситуации, когда это казалось практически невозможным».

Мальчика, потерявшего ноги и руку в аварии с автобусом, отправят на лечение в Москву. Об этом вечером в пятницу, 25 декабря, сообщил оперштаб при рязанском правительстве.

Десятилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии: у него сочетанная травма скелета, ампутация трех конечностей на разных уровнях.

Для консультации пригласили специалистов из столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Они высоко оценили усилия рязанских докторов, которым удалось стабилизировать состояние ребенка, — отметили в оперштабе. — После консилиума было решено отправить его на дальнейшее лечение в НИИ НДХиТ».

По словам главы рязанского минздрава Андрея Прилуцкого, при перевозке ребенка «удалось стабилизировать его состояние в ситуации, когда это казалось практически невозможным».

«Врачи центра медицины катастроф и врачи-реаниматологи Областной детской клинической больницы проявили высочайший профессионализм», — заключил министр.

Ранее главврач ОКБ рассказал, как медики спасали мальчика. Мать ребенка едет из Волгограда в Рязань. Его отец, предположительно, погиб во время аварии.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут).

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Фото рязанского следкома