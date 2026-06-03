Как провести летний отпуск в Рязанской области

Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпусков и выходных на природе. Однако возможность поехать на море или за границу есть далеко не у всех. Редакция РЗН. инфо решила подобрать разные варианты для отпуска в Рязанской области.

Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпусков и выходных на природе. Однако возможность поехать на море или за границу есть далеко не у всех. Редакция РЗН. инфо решила подобрать разные варианты для отпуска в Рязанской области.

Единение с природой

Летний отпуск отлично подойдет для изучения природы нашего региона.

Одно из самых живописных мест в Рязанской области — Мещерский национальный парк — это особо охраняемая природная территория в регионе. Парк расположен в Клепиковском и Рязанском округах и имеет площадь 103 гектара. Памятник природы включает в себя проточные озера ледникового происхождения и низинные болота. В национальном парке произрастают более 800 видов растений, в том числе и занесенные в Красную книгу, а также обитают разные виды рыб, земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих. Это отличный вариант для любителей природы и активного отдыха, здесь можно поучаствовать в пеших прогулках, походах, сходить на рыбалку, установить палатки, собирать ягоды или травы, посетить экскурсии, взять напрокат велосипеды или байдарки.

Еще одна особо охраняемая территория в Рязанской области — Окский государственный природный биосферный заповедник, который находится в Спасском, Клепиковском и Касимовском округах. Общая площадь составляет 55 гектаров. Деятельность заповедника направлена на сохранение природных комплексов, типичных для Мещерской низменности. На территории расположены питомники редких видов журавлей, чистокровных кавказско-беловежских зубров и орнитологическая станция, а также музей природы Окского заповедника. Это место также прекрасно подойдет для активного отдыха на свежем воздухе.

В поселке Брыкин Бор Спасского округа располагается Государственный природный заказник областного значения «Солотчинский парк». Его создали в 2018 году по поручению регионального правительства. На территории заказника «Солотчинский парк» обнаружили более 700 видов растений, некоторые из них занесены в Красную книгу, как и обитающие в данной местности определенные животные. Отметим, что природный заказник — это охраняемая территория или акватория, где сохраняют и восстанавливают целые комплексы или их компоненты. Солотчинский парк подойдет для отдыха от городского шума и непрекращающейся суеты.

Места для кемпинга и глэмпинга

Природа Рязанской области привлекает внимание, поэтому если есть желание полюбоваться ею подольше, можно остановиться на ночь. Кемпинг подойдет для тех, кто предпочитает традиционный формат отдыха лишь с палатками, костром и звездным небом, а глэмпинг предполагает наличие удобных домиков, гостиничного сервиса и дополнительных развлечений. В нашем регионе достаточное количество организаций, предоставляющих такие услуги. Рассмотрим некоторые из них.

«Астрале парк» (Мурминское сельское поселение): домики на любой вкус, экоферма, площадки для игр, в том числе для бадминтона и пинг-понга, мангалы, бани, телескоп, активности на воде.

(Мурминское сельское поселение): домики на любой вкус, экоферма, площадки для игр, в том числе для бадминтона и пинг-понга, мангалы, бани, телескоп, активности на воде. «Пронский берег» (рабочий поселок Пронск): парк с домиками, парковкой, прокатом спортивного инвентаря, зоной барбекю, русской баней, рестораном и песчаным пляжем, из развлечений доступны рыбалка и катание на катамаранах.

(рабочий поселок Пронск): парк с домиками, парковкой, прокатом спортивного инвентаря, зоной барбекю, русской баней, рестораном и песчаным пляжем, из развлечений доступны рыбалка и катание на катамаранах. «Norke Есенинская Русь» (Пощуповское сельское поселение): разнообразные домики, баня, горячая купель, шатер для мероприятий, детская площадка, рыбалка, прокат велосипедов и квадроциклов, мангальная зона.

(Пощуповское сельское поселение): разнообразные домики, баня, горячая купель, шатер для мероприятий, детская площадка, рыбалка, прокат велосипедов и квадроциклов, мангальная зона. «4 Стихии» (Льговское сельское поселение): жилье разного уровня комфорта, баня, зона барбекю, путешествия на лодках, возможность порыбачить.

(Льговское сельское поселение): жилье разного уровня комфорта, баня, зона барбекю, путешествия на лодках, возможность порыбачить. «Клюква» (Болоньский сельский округ): дома в скандинавском стиле с мангальной зоной, гостям доступны катания на квадроциклах, походы по рекам, велопоходы, СПА с пармастером, индийский массаж.

(Болоньский сельский округ): дома в скандинавском стиле с мангальной зоной, гостям доступны катания на квадроциклах, походы по рекам, велопоходы, СПА с пармастером, индийский массаж. «Окское экохозяйство» (деревня Иванчино): разные домики, мангальная зона, беседки, частный пруд для рыбалки, ферма с овцами, кроликами и поросятами, баня с купелью и чаном, песчаный пляж.

Погружение в историю. Культурные достопримечательности

Те, кому такой формат отдыха не подходит, могут заняться изучением истории Рязанской области. В регионе есть много древних городов, которые хранят в себе память о прошлом, следы ушедших эпох. Если у вас есть достаточно времени, то можно не только прогуляться по улицам, оценить общепит, но и посетить музеи, чтобы окунуться в историю родного края. О том, что поэт Сергей Есенин родился в селе Константиново Рязанской области и провел там детство, знают многие, поэтому не будем на этом даже останавливаться и изучим другие варианты.

Касимов — один из популярнейших городов среди туристов, он является частью туристического маршрута по древним городам «Золотое кольцо России». Касимов привлекает внимание своей уникальной архитектурой, культурным разнообразием и колоритными блюдами. Официальная дата основания города — 1152 год. В нём гармонично сочетаются русские и татарские традиции.

Точка притяжения города — центральная площадь, Соборная. Здесь можно посетить Касимовский историко-культурный музей заповедник, музей денег, музей «Русский самовар» или музей колоколов, полюбоваться Вознесенским кафедральным собором, Успенской и Благовещенской церквями, подняться на смотровую площадку с видом на Оку. Недалеко располагается усыпальница Шах-Али хана — памятник средневековой татарской архитектуры и объект культурного наследия народов России. И это лишь малая часть достопримечательностей.

В селе Ерлино Кораблинского района располагается музей-заповедник «Усадьба С. Н. Худекова». Это имение в 1891—1917 годах принадлежало журналисту, драматургу, редактору-издателю «Петербургской газеты» Сергею Худекову. На своем участке он создал парк-дендрарий с экзотическими растениями, за что получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Парк сохранился и до наших дней, в нем растут деревья и кустарники более 80 видов. На территории работает музей Худекова, экспозиция которого включает в себя семь непохожих по своему содержанию залов, посвященных разным этапам жизни журналиста и историка балета. Посетителям представлены его личные вещи, предметы быта и интерьера жилья. Общая площадь заповедника составляет 41 гектар. В 2027 году исполнится ровно 190 лет со дня рождения Сергея Худекова.

Еще один город, который можно посетить во время летнего отпуска — Скопин. Традиционное гончарное искусство является визитной карточкой округа. Скопинская керамика — уникальный народный промысел, отличающийся характерной пластикой, узнаваемыми формами и декоративными скульптурными деталями. Ознакомиться с историей города, его особенностями и предметами гончарного искусства можно в Скопинском краеведческом музее. Для прогулок на свежем воздухе подойдет Соборная площадь и улица Ленина, которая известна своей исторической застройкой с купеческими домами и торговыми рядами. Особого внимания заслуживает Скопинский центр народных художественных промыслов и ремесел. Учреждение объединяет четыре народных промысла нашего региона, а именно скопинскую художественную керамику, михайловское кружево, кадомский вениз и шиловскую лозу. Кроме того, в Центре проводятся мастер-классы и экскурсии.

В Рязанской области в рабочем поселке Старожилово можно посетить конный завод, который специализируется на разведении и сохранении русской верховой породы лошадей. Предприятие основано в 1893 году и работает до сих пор, однако находится не в самом лучшем состоянии и требует восстановительных работ. При этом Старожиловский конный завод открыт для посетителей. Идея построить предприятие принадлежала предпринимателю Павлу Григорьевичу фон Дервизу. Однако проект был реализован уже при его сыне, он построил здание и занимался его развитием. Также в Старожилове на территории усадебно-промышленного комплекса фон Дервиза находится Резиденция Л., где проводятся экскурсии, игры, мастер-классы, совместные прогулки, творческие встречи и квесты-путешествия.

Во время летнего отпуска также можно успеть посетить музей Константина Циолковского в селе Ижевское Спасского округа. Открытие музея выдающегося ученого и основоположника теоретической космонавтики состоялось 17 сентября 1967 года. В учреждении работают разные тематические экспозиции, которые рассказывают о жизни и деятельности Циолковского, его семье, научных открытиях и исследованиях, а также показывают документальные фильмы об ученом. Музей определенно стоит посетить, если вас интересует история космонавтики, наука или краеведение, аутентичные локации и редкие экспонаты.